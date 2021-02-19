Піднятися на крижану гору пропонують і досвідченим альпіністам, і новачкам

Екстремальне сходження на крижану вершину - влаштували скелелази у чеському селищі Вір. 40-метрову скелю облили водою і дочекалися, поки поверхня замерзла. Так хотіли випробувати себе в незвичних умовах. Піднятися на крижану гору пропонують і досвідченим альпіністам, і новачкам - у супроводі тренера.

Славек Матуска, організатор сходження:

Це природний рельєф, дистанція - звична для професіоналів. Ніяких особливих правил ми не вигадували - хіба карантинні вимоги. Страхування й спорядження учасників перевірили наші фахівці. Ми не хочемо, аби траплялися неприємні інциденти.

Катерина Хавлікова, склелазка: