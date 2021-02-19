У Чехії влаштували cходження на крижану вершину [ Редактировать ]
Екстремальне сходження на крижану вершину - влаштували скелелази у чеському селищі Вір. 40-метрову скелю облили водою і дочекалися, поки поверхня замерзла. Так хотіли випробувати себе в незвичних умовах. Піднятися на крижану гору пропонують і досвідченим альпіністам, і новачкам - у супроводі тренера.
Славек Матуска, організатор сходження:
Це природний рельєф, дистанція - звична для професіоналів. Ніяких особливих правил ми не вигадували - хіба карантинні вимоги. Страхування й спорядження учасників перевірили наші фахівці. Ми не хочемо, аби траплялися неприємні інциденти.
Катерина Хавлікова, склелазка:
Мені дуже сподобалося - море адреналіну. Це корисна вправа для всіх, щоправда руки болять, але якщо слухатися тренера - все буде добре.
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