Нехватка витамина Е: врачи назвали главные причины [ Редактировать ]
Витамин E обладает мощными антиоксидантными свойствами, которые помогают уменьшить повреждения свободными радикалами и защитить клетки организма. Кроме этого, вещество активно используется для поддержания здоровья кожи, волос и иммунной системы.
Согласно установленным нормам, взрослым и детям старше 14 лет в день нужно 15 мг витамина Е, пишет ukrhealth.net.
Чаще всего дефицит витамина Е становится результатом основного заболевания, которое не позволяет организму адекватно усваивать жиры, в том числе жирорастворимые питательные вещества. К таким состояниям относятся:
- хронический панкреатит
- дерматиты кожи рук
- холестаз
- кистозный фиброз
- первичный билиарный цирроз
- болезнь Крона
- синдром короткой кишки
- ретинопатия (сосудистые нарушения сетчатки глаза)
В некоторых случаях нехватка витамина Е является результатом редкого генетического состояния, известного как атаксия. Оно влияет на мышечную функцию и координацию.
Чтобы избежать дефицита витамина, рекомендуется правильно питаться. Больше всего витамина Е содержат орехи и семена, такие как миндаль и семена подсолнечника, арахис и арахисовое масло, цельное зерно, масла на растительной основе, особенно оливковое и подсолнечное, листовые овощи, яйца, обогащенные злаки, киви, манго.
Ранее мы писали о том, чем чреват недостаток витамина D. Также сообщалось, какой витамин замедляет старение кожи.
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