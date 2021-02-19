Витамин E обладает мощными антиоксидантными свойствами, которые помогают уменьшить повреждения свободными радикалами и защитить клетки организма. Кроме этого, вещество активно используется для поддержания здоровья кожи, волос и иммунной системы.

​Согласно установленным нормам, взрослым и детям старше 14 лет в день нужно 15 мг витамина Е, пишет ukrhealth.net.

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Чаще всего дефицит витамина Е становится результатом основного заболевания, которое не позволяет организму адекватно усваивать жиры, в том числе жирорастворимые питательные вещества. К таким состояниям относятся:

- хронический панкреатит

- дерматиты кожи рук

- холестаз

- кистозный фиброз

- первичный билиарный цирроз

- болезнь Крона

- синдром короткой кишки

- ретинопатия (сосудистые нарушения сетчатки глаза)

В некоторых случаях нехватка витамина Е является результатом редкого генетического состояния, известного как атаксия. Оно влияет на мышечную функцию и координацию.

Чтобы избежать дефицита витамина, рекомендуется правильно питаться. Больше всего витамина Е содержат орехи и семена, такие как миндаль и семена подсолнечника, арахис и арахисовое масло, цельное зерно, масла на растительной основе, особенно оливковое и подсолнечное, листовые овощи, яйца, обогащенные злаки, киви, манго.

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