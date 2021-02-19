В Зимбабве началась вакцинация населения от коронавируса препаратом компании Sinovac, 200 тысяч доз которого стране подарило правительство Китая.

На первом этапе вакцину получат медики, госслужащие, люди старше 60 лет и представители групп риска, сообщает Anadolu.

Читайте также COVID-19 продолжает атаковать Украину

Также отмечается, что этот этап вакцинации должен дать ответ на вопрос о том, насколько препарат компании Sinovac эффективен против южноафриканской мутации COVID.

По словам министра информации Зимбабве Моники Муцвангви, на первом этапе власти планируют вакцинировать 22% населения. На втором этапе будут охвачены вакцинацией 18,4% людей, еще 18,4% лиц - на третьем этапе. Таким образом, будет достигнута цель вакцинации - почти 60% всего населения.

Ранее сообщалось, что Степанов вылетел в Индию за вакциной от COVID. Министр намерен заключить дополнительный контракт на поставки вакцин с Serum Institute of India. Это должны быть дополнительные поставки к уже зарезервированным 12 млн дозам вакцины.

Также мы писали о том, что новая мутация COVID имеет свойства сразу нескольких штаммов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.