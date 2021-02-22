Один раз російські окупанти порушили режим тиші минулої доби. Зі снайперської зброї ворог здійснив кілька пострілів по українських позиціях неподалік Світлодарська. Бійці Об'єднаних сил були змушені бити у відповідь. Через щоденні обстріли та снайперський вогонь у нашому війську від початку року вже понад 11 загиблих. Для такого "перемир'я" бійці навіть новий термін вигадали. Який - розкаже Руслан Смєщук.

Фронт знову гримить і гуркоче. Про перемир'я тут, на передовій, уже й не говорять. Натомість дедалі частіше звучить термін - "стале загострення".

Позивний "Фартовий", військовослужбовець Збройних сил України:

Прилетіло два коп'я - один перелет, один недалет. Собиралася работать мінометка...ну по перехвату. Відкрили вогонь у відповідь - зі стрілецької зброї.

Це передові позиції в районі Красногорівки. Зустрічають вирвами в мерзлому степовому грунті.

Був обстріл із СПГ - і оце туди, куди вони попадали. Це були розриви 73 міліметри осколочні гранати.

Військові такі гранати часто називають "чоботами". Так от ці чоботи прилетіли серед білого дня. Тоді, коли бойовики все-таки намагаються не світитися перед спостерігачами ОБСЄ.

Позивний "Камиш", військовослужбовець Збройних сил України:

Перший в них був недоліт, два інших - переліт. З початку вони використовували тільки стрілецьку зброю та кулемети, зараз вони стали застосовувати 120 міномети, та 73 міліметри - з СПГ по нам працювати, також АГС застосовують.

Тобто різноманітні види гранатометів. Поки працюємо - чуємо потужний вибух із боку сусідньої Мар'їнки.

Це могло бути з боки противника 120 міномет. Вони зазвичай в таке врем'я працюють по Мар'їнці а потім переключаются на нас.

А це вже передова в районі Горлівки. І тут за доволі тривалий час бойовики знову застосували гармати.

12 штук ми зафіксували прильотів по наших позиціях. По різних позиціях.

Було випущено десь 30 мін, було виявлено що було не один а два розрахунки мінометної батареї які вели перехресний вогонь.

Цей масований артналіт налякав місцевих. Адже вони вже давно такого не чули.