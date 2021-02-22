Ірландський бар став прихистком диких тварин [ Редактировать ]
В Ірландії закритий через локдаун паб перетворили на шпиталь для диких тварин. Перший в країні. Кого вже встигли прийняти? Та як власник закладу зважився на таке? Розповість Ольга Жидецька.
Замість застільних пісень у популярній таверні "Тара на рі"- тепер голодне мекання. І гамує галас не пиво, а молочна суміш із пляшечки.
Дике козеня, травмоване птаство та перелякана лисичка. Це перші постояльці щойно відкритого шпиталю для тварин у містечку Наван, у графстві Міт. Поступився службовими приміщеннями для недужих братів менших господар місцевого пабу. Колишні стайні та склад якнайкраще підійшли фахівцям Центру реабілітації диких тварин.
Ден Донохер, менеджер ветеринарного шпиталю:
Ми вже прихистили кількох лебедів, кань і цього голуба. Готуємося до сезону сиріт - найскладнішої для нас пори. Буде багато пташенят, лисенят та інших тварин, через це найближчі пів року ми будемо дуже завантажені.
Таверною "Тара На Рі " родина Джеймса Макарті володіє вже кілька поколінь. Пандемія боляче вдарила по сімейному бізнесу. Через уже третій локдаун торгувати таким закладам в Ірландії дозволено лише навиніс. Господар пабу усміхається ніколи й не подумав би, що прийматиме у своїх стінах таких незвичайних гостей.
Джеймс Маккарті, власник пабу:
Ми звикли до єдиного усталеного способу життя. І коли він руйнується, залишається порожнеча. Але минає час - і її замінює те, що раніше ви навіть не розглядали як імовірне.
Паби в Ірландії - частина культури і важливе місце зустрічей. Особливо в глибинці. Коли ж завсідники Тара на Рі почули про зміни в улюбленому закладі, охоче прийшли допомогти з переобладнанням. Кажуть: пандемія навчила - завжди треба підтримувати одне одного. І берегти природу, адже людина - одна з її міцно взаємопов'язаних ланок.
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