В Ірландії закритий через локдаун паб перетворили на шпиталь для диких тварин. Перший в країні. Кого вже встигли прийняти? Та як власник закладу зважився на таке? Розповість Ольга Жидецька.

Замість застільних пісень у популярній таверні "Тара на рі"- тепер голодне мекання. І гамує галас не пиво, а молочна суміш із пляшечки.

Дике козеня, травмоване птаство та перелякана лисичка. Це перші постояльці щойно відкритого шпиталю для тварин у містечку Наван, у графстві Міт. Поступився службовими приміщеннями для недужих братів менших господар місцевого пабу. Колишні стайні та склад якнайкраще підійшли фахівцям Центру реабілітації диких тварин.

Ден Донохер, менеджер ветеринарного шпиталю:

Ми вже прихистили кількох лебедів, кань і цього голуба. Готуємося до сезону сиріт - найскладнішої для нас пори. Буде багато пташенят, лисенят та інших тварин, через це найближчі пів року ми будемо дуже завантажені.

Таверною "Тара На Рі " родина Джеймса Макарті володіє вже кілька поколінь. Пандемія боляче вдарила по сімейному бізнесу. Через уже третій локдаун торгувати таким закладам в Ірландії дозволено лише навиніс. Господар пабу усміхається ніколи й не подумав би, що прийматиме у своїх стінах таких незвичайних гостей.

Джеймс Маккарті, власник пабу:

Ми звикли до єдиного усталеного способу життя. І коли він руйнується, залишається порожнеча. Але минає час - і її замінює те, що раніше ви навіть не розглядали як імовірне.

Паби в Ірландії - частина культури і важливе місце зустрічей. Особливо в глибинці. Коли ж завсідники Тара на Рі почули про зміни в улюбленому закладі, охоче прийшли допомогти з переобладнанням. Кажуть: пандемія навчила - завжди треба підтримувати одне одного. І берегти природу, адже людина - одна з її міцно взаємопов'язаних ланок.