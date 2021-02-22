В Киеве женщину завалило сошедшим с крыши льдом [ Редактировать ]
В понедельник, 22 февраля, в Голосеевском районе Киева случилось происшествие. Так, во время схода с крыши здания снега и льда пострадала 58-летняя женщина.
Пациентку госпитализировали с ушибом поясничного отдела позвоночника и ушибом правого плеча.
Отметим, что такие случаи сейчас не редкость. Все это происходит из-за резкого потепления, которое пришло в Украине на смену лютым морозам.
"Подробности" также сообщали, когда Украину накроет вторая волна морозов.
Ранее мы писали о том, что на Европу надвигается шлейф из пыли и песка из пустыни Сахара. Недавно мощный снегопад "накрыл" Киев.
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