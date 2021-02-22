В понедельник, 22 февраля, в Голосеевском районе Киева случилось происшествие. Так, во время схода с крыши здания снега и льда пострадала 58-летняя женщина.

Пациентку госпитализировали с ушибом поясничного отдела позвоночника и ушибом правого плеча.

Отметим, что такие случаи сейчас не редкость. Все это происходит из-за резкого потепления, которое пришло в Украине на смену лютым морозам.

"Подробности" также сообщали, когда Украину накроет вторая волна морозов.

Ранее мы писали о том, что на Европу надвигается шлейф из пыли и песка из пустыни Сахара. Недавно мощный снегопад "накрыл" Киев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.