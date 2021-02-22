Daft Punk объявили об уходе со сцены (видео) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Культовая электронная группа Daft Punk распалась спустя 28 лет после начала музыкальной карьеры. Об этом участники французского дуэта (Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо) сообщили в социальных сетях.
На своем официальном YouTube-канале они выложили прощальное видео: "Daft Punk - Epilogue".
Daft Punk успешно смешивают в своей музыке элементы хауса, электро, диско и синтипопа. В дискографии команды четыре студийных альбома:
- Homework (1997);
- Discovery (2001);
- Human After All (2005);
- Random Access Memories (2013)
Десятки их хитов, даже не меломаны узнают с первых звуков - Around the World, Robot Rock, Technologic, Harder Better Faster Stronger и другие.
Фирменные видео Daft Punk - неотъемлемая часть их нестандартного имиджа.
Стилистика Daft Punk подражается и цитируется многократно - даже компания Coca Cola не смогла устоять, и в 2011 году создала коллекцию бутылок в стилистике Daft Punk. Напиток назывался Daft Coke и продавался только во Франции.
В январе 2012 года Daft Punk заняли второе место в рейтинге лучших групп танцевальной музыки всех времен по версии британского журнала Mixmag.
Ранее сообщалось, что умер основатель культовой электронной группы Kraftwerk.
по теме
Лидеру российской рок-группы "Крематорий" Армену Григоряну и участникам "Хора Турецкого" запретили посещать Украину
Депутату "Киевсовета" от партии "Голос" Константину Богатову не понравился мат со сцены во время выступления стендап-комиков. И он решил поучить их как правильно выступать. У политика не хватило терпения на дискуссию и он набросился с кулаками на стендапера Влада Капицу
Анатолий Бойко с 1972 года был солист Одесского театра оперы и балета. За четыре десятилетия артист выполнил все ведущие басовые партии, о которых только может мечтать певец
Популярная певица Alyona Alyona выложила в Instagram серию фотографий со своим бойфрендом и поделилась с подписчиками взглядами на отношение и замужество
В перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, попали участники "Хора Турецкого", который не раз выступал в оккупированном Крыму. А также актеры российского фильма "Крым"