Культовая электронная группа Daft Punk распалась спустя 28 лет после начала музыкальной карьеры. Об этом участники французского дуэта (Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо) сообщили в социальных сетях.

На своем официальном YouTube-канале они выложили прощальное видео: "Daft Punk - Epilogue".

Daft Punk успешно смешивают в своей музыке элементы хауса, электро, диско и синтипопа. В дискографии команды четыре студийных альбома:

Homework (1997);

Discovery (2001);

Human After All (2005);

Random Access Memories (2013)

Десятки их хитов, даже не меломаны узнают с первых звуков - Around the World, Robot Rock, Technologic, Harder Better Faster Stronger и другие.

Фирменные видео Daft Punk - неотъемлемая часть их нестандартного имиджа.

Стилистика Daft Punk подражается и цитируется многократно - даже компания Coca Cola не смогла устоять, и в 2011 году создала коллекцию бутылок в стилистике Daft Punk. Напиток назывался Daft Coke и продавался только во Франции.

В январе 2012 года Daft Punk заняли второе место в рейтинге лучших групп танцевальной музыки всех времен по версии британского журнала Mixmag.

Ранее сообщалось, что умер основатель культовой электронной группы Kraftwerk.