Вспыхнул завод по производству вакцины от COVID [ Редактировать ]
В четверг, 21 января, в Индии на заводе Serum Institute of India, который является одним из крупнейших в мире производителем вакцин против коронавируса, произошел пожар. Причины возгорания сейчас устанавливаются.
Об этом сообщает Hindustan Times.
"В четверг во второй половине дня произошел пожар на заводе Serum Institute of India (SII) в округе Пуне в Индии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что завод производит несколько вакцин вместе с Covishield, однако указано, что пожар произошел на объекте, который расположен далеко от учреждения, где производят этот препарат.
Сейчас на месте пожара работают спасатели. Им уже удалось эвакуировать трех человек.
Ранее в МОЗ рассказали, когда вакцина от COVID появится в аптеках.
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