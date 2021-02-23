Девелоперы, арендуя землю в столице, должны выполнять обязательства перед жителями по строительству объектов социальной инфраструктуры, таких как сады, школы, подземные автопарковки и другие, а не использовать сомнительные схемы, чтобы обойти закон.

Об этом заявил Владимир Кравец, депутат от ОП-ЗЖ, первый заместитель председателя Постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

Депутаты Киевсовета перенесли рассмотрение вопроса о расторжении договора аренды между Киевским городским советом и ООО "Депат", приостановив схему, по которой застройщик хотел отказаться от строительства объектов социальной инфраструктуры для уже построенных домов.

"Для Киева распространенной и не новой является проблема обеспечения собственников многоквартирных жилых домов детскими садами, школами, подземными автопаркингами рядом с их новостройкой. Хотя, когда земельный участок передается Киевсоветом в аренду для строительства жилого комплекса, застройщик обязуется обеспечить жителей комплекса объектами социальной инфраструктуры", - акцентировал Владимир Кравец.

При этом он отметил, что на практике после возведения нескольких многоэтажек девелопер осуществляет разделение земельного участка и отдает городу уже застроенные земельные участки.

"Таким образом, он юридически снимает с себя ответственность за дальнейшее строительство социальных объектов. При этом девелопер оставляет в аренде еще не застроенные участки, чтобы дальше строить новые дома. Таким примером является проект решения о внесении изменений в договор аренды между Киевским горсоветом и ООО "Депат", рассмотрение которого сегодня перенесли на следующую сессию", - пояснил депутат.

Напомним, в I-III квартале 2020 г. в Киеве было принято в эксплуатацию 254 082 кв.м жилья.