Известный доктор Евгений Комаровский уверен, что делать беременным прививку от коронавируса можно и нужно. Об этом она рассказал в своем Instagram.

"Конечно, нигде в мире нет еще документов, которые содержали бы выводы о том, вредна или нет беременным вакцинация от коронавируса. В этом нет ничего удивительного. Опыт, накопленный человечеством с начала эпидемии, еще очень мал", заметил доктор.

Конечно, лучше бы это сделать на этапе, пока беременность только планируется, говорит доктор. Однако и во время беременности вакцинацию от коронавируса тоже делать можно, потому что женщины в положении переносят вирус очень сложно.

"То есть, это в принципе не опасно, но для беременных коронавирус может быть реально опасен, поэтому защитить себя на этапе планирования или при наступлении беременности будет очень правильно", - подытожил доктор Комаровский.

Ранее известный педиатр Евгений Комаровский рассказал, как определить, болеете вы коронавирусом или ОРВИ. По его словам, COVID диагностируется со 100%-ной вероятностью только после обследования на присутствие вируса или антител к нему, однако обратить внимание на симптомы все же стоит.

Также Комаровский рассказал, где легче всего заразиться COVID.

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