Во вторник, 13 февраля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль издал распоряжение о назначении временного исполняющего обязанности руководителя Государственного космического агентства (Госкосмоса). Об этом говорится на сайте Кабмина.

Так,временным руководителем агентства был назначен Владимир Михеев.

Михеев будет руководить Госкосмосом до назначения в установленном порядке главы агентства. До этого Михеев находился на должности заместителя главы Госкосмоса.

Возложить временно, до назначения в установленном порядке главы Государственного космического агентства Украины, исполнение обязанностей главы Госкосмоса на заместителя главы указанного агентства Михеева Владимира Сергеевича.

Отметим, что 17 ноября 2020 года Кабмин уволил Владимира Усова с должности главы Госкосмоса. После увольнения Усова обязанности руководителя Госкосмоса исполнял Михаил Лев.

Ранее мы сообщали, что украинцам хотят запретить жаловаться на президента и Раду. Это предусматривает законопроект №5019. Документ определяет четкий перечень государственных органов, деятельность которых не может быть предметом индивидуальной жалобы к Уполномоченному.

Также предлагают запретить жалобы на судей Конституционного суда Украины и судей других судов.