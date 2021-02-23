Кабмин назначил временного главу Госкосмоса [ Редактировать ]
Во вторник, 13 февраля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль издал распоряжение о назначении временного исполняющего обязанности руководителя Государственного космического агентства (Госкосмоса). Об этом говорится на сайте Кабмина.
Так,временным руководителем агентства был назначен Владимир Михеев.
Михеев будет руководить Госкосмосом до назначения в установленном порядке главы агентства. До этого Михеев находился на должности заместителя главы Госкосмоса.
Возложить временно, до назначения в установленном порядке главы Государственного космического агентства Украины, исполнение обязанностей главы Госкосмоса на заместителя главы указанного агентства Михеева Владимира Сергеевича.
Отметим, что 17 ноября 2020 года Кабмин уволил Владимира Усова с должности главы Госкосмоса. После увольнения Усова обязанности руководителя Госкосмоса исполнял Михаил Лев.
Ранее мы сообщали, что украинцам хотят запретить жаловаться на президента и Раду. Это предусматривает законопроект №5019. Документ определяет четкий перечень государственных органов, деятельность которых не может быть предметом индивидуальной жалобы к Уполномоченному.
Также предлагают запретить жалобы на судей Конституционного суда Украины и судей других судов.
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