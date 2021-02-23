"Никого не нужно заставлять": Зеленский высказался о вакцинации [ Редактировать ]
Во вторник, 23 февраля, президент Украины Владимир Зеленский с главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко обсудили начало вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба главы государства во вторник.
Ляшко проинформировал Зеленского, что 22 февраля в Украине были зарегистрированы две вакцины от COVID-19 - препараты Pfizer / BioNTech и Covishield.
Главсанврач отметил, что первая партия Covishield в количестве 500 тысяч доз уже прибыла в Украину. Препарат из аэропорта "Борисполь" доставили на склад "Укрпромпостач", и 24 февраля начнется поставка вакцины в регионы.
Зеленский акцентировал внимание на том, что логистика поставки вакцины во все области Украины уже отработана, и задержек не должно быть.
Препарат будут доставлять в больницы мобильные бригады.
В первую очередь вакцинировать будут врачей медицинских учреждений, оказывающих помощь коронавирусным больным, затем – работников соматических больниц, экстренной медицинской помощи, семейных врачей и т.д.
Вакцинация должна начаться как можно быстрее, как только регионы получат первые партии. Но она должна быть добровольной – никого не нужно заставлять, лучше подробно проинформировать людей о надлежащем качестве препарата.
Ляшко сообщил, что многие медицинские специалисты уже переболели коронавирусом, получив иммунитет на ближайшие месяцы. Он напомнил, что на втором этапе в соответствии с графиком, предусмотрена вакцинация военных.
Зеленский подтвердил готовность получить прививку вместе с военнослужащими как Верховный главнокомандующий.
Напомним, во вторник, 23 февраля, в аэропорт "Борисполь" приземлился самолет с первой партией вакцины от коронавируса. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, какие из областей первыми получат долгожданный препарат.
Ранее мы писали о том, что ВОЗ обнародовала статистику заболеваемости COVID. С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое.
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