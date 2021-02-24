У Харкові застрелили чоловіка: загиблий виявився відомим ювеліром [ Редактировать ]
Подробиці гучного вбивства в Харкові. Загиблий виявився відомим ювеліром. І тому в поліції напад на нього пов'язують з професійною діяльністю. Одна з версій - конфлікт через борг. Нагадаю, у понеділок ввечері в Харкові застрелили 40 річного чоловіка.
Постріл почули перехожі, а потім побачили тіло загиблого і викликали поліцію. Вже за кілька годин правоохоронці затримали підозрюваного. Йому загрожує до 15 років заґратування.
Сергій Чиж, начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області:
Особу потерпілого встановлено, це громадянин житель міста Харкова 81 року народження, встановлені свідки. Це відбулося якраз на місці події, між потерпілим і злочинцем відбувся конфлікт, злочинець дістав пістолет, і вистрелив в район голови. Слідством було встановлено лише 1 постріл.
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