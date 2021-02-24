Подробиці гучного вбивства в Харкові. Загиблий виявився відомим ювеліром. І тому в поліції напад на нього пов'язують з професійною діяльністю. Одна з версій - конфлікт через борг. Нагадаю, у понеділок ввечері в Харкові застрелили 40 річного чоловіка.

Постріл почули перехожі, а потім побачили тіло загиблого і викликали поліцію. Вже за кілька годин правоохоронці затримали підозрюваного. Йому загрожує до 15 років заґратування.

Сергій Чиж, начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області: