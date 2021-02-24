Экс-возлюбленная принца Гарри ждет ребенка [ Редактировать ]
Известная певица Элли Голдинг ждет ребенка. Она уже на восьмом месяце беременности. Как сообщается, она ранее состояла в романтических отношениях с принцем Гарри. Об этом сообщает Vogue.
Знаменитость рассказала, что узнала о незапланированной беременности во время романтической поездки с мужем Каспаром Джоплингом.
Будущие родители уже знают пол малыша, но пока держат это в секрете.
Отметим, что Элли стала популярной после того, как заняла первую строчку в опросе BBC Sound of 2010 и победила в номинации Выбор критиков в конкурсе BRIT Awards 2010 года.
Ранее мы писали о том, что известный украинский певец Виктор Павлик и его молодая жена Екатерина Репяхова ожидают пополнения в семь. А американская модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась обнаженными фотографиями на последнем триместре беременности.
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