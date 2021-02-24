Следующая партия вакцины от коронавирусной инфекции попадет на территорию Украины в марте 2021 года. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, объемов ввезенного препарата хватит для привития всех желающих, а получить ее можно будет в рамках общего плана вакцинации. Также глава правительства добавил, что вакцина будет принадлежать другим производителям.

Отмечается, что конкретных названий компаний обнародовано не было, однако Шмыгаль рассказал, что препарат будет безопасным для украинцев.

Читайте также, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина ожидает получить в 2021 году по меньшей мере 22,6 миллиона доз вакцин от COVID-19. Этого объема более чем достаточно для полноценного проведения программы вакцинации в текущем году.

Кроме того, Государственный экспертный центр Минздрава завершил экспертизу вакцин от коронавируса производителей AstraZeneca и Pfizer. Специалисты центра предоставили экспертные заключения в течение пяти рабочих дней.

Ранее мы писали, что Литва отдаст Украине излишки вакцины от коронавируса. Правительство страны успешно справляется с защитой жителей страны во время пандемии.

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