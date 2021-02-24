Государственный экспертный центр Минздрава завершил экспертизу вакцин от коронавируса производителей AstraZeneca и Pfizer. Об этом сообщается на сайте центра.

"ГЭЦ провел экспертизу двух вакцин - Covishield производства Серум Инститьют (Индия) и Comirnaty от Pfizer (Бельгия) под обязательства для экстренного использования", - сообщил директор центра Михаил Бабенко.

Специалисты центра предоставили экспертные заключения в течение пяти рабочих дней. Заявки на регистрацию вакцин по новой процедуре под обязательства для экстренного применения поступили в ГЭЦ 15 и 16 февраля.

Также в ГЭЦ находится заявка на регистрацию вакцины Coronavac китайской компании "Синовак".

Напомним, во вторник, 23 февраля, в аэропорт "Борисполь" приземлился самолет с первой партией вакцины от коронавируса. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, какие из областей первыми получат долгожданный препарат.

Ранее мы писали о том, что ВОЗ обнародовала статистику заболеваемости COVID. С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.