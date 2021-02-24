Массовые обстрелы на Донбассе (всего - 22 обстрела) 23 февраля являются широкомасштабной провокацией. Ее цель - дискредитация командиров армии и руководства Украины. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

В штабе напомнили, что вблизи населенного пункта Зайцевое боевики открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один - получил ранения.

Неподалеку Красногоровки противник вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а возле Песков - из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия.

Известно также, что в ЛДНР с 19 февраля распространяли информацию о подготовке Вооруженных сил Украины к активным действиям. Эти же слухи "вбрасывали" и во время обстрелов.

"Целью провокации является дискредитация командиров всех уровней и военно-политического руководства государства перед партнерами и мировым сообществом. Украинская сторона сообщает, что Вооруженные Силы Украины последовательно придерживаются режима прекращения огня и взятых на себя обязательств", - сообщается в заявлении штаба ООС.

Украинская сторона подготовила письменные ноты к СММ ОБСЕ, в которые включит материалы верификации и фиксации нарушений со стороны российских боевиков на Донбассе.

Напомним, что 20 февраля под оккупированной Горловкой произошло резкое обострение. В Генштабе заявили, что оккупанты пытаются создать иллюзию обстрелов со стороны украинской армии. Якобы с позиций возле Горловки боевики обстреляли своих в районе газораспределительной станции, в результате чего есть погибший и раненые.

Позднее спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что ВСУ под Горловкой уничтожили позицию боевиков.