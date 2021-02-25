Франция вводит санитарный контроль на границе с Германией [ Редактировать ]
Франция заявила о готовности ввести новые ограничения на приграничных с Германией территориях из-за пандемии COVID-19.
Таким образом правительство страны пытается сдержать всплеск разновидностей коронавируса во французском регионе Мозель, сообщает Reuters.
Отмечается, что теперь приграничные работники должны будут предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста, если пересекают границу не по рабочим вопросам.
В середине февраля правительство Германии приняло решение о возвращении пограничного контроля с Чехией, Словакией и частью Австрии. Власти страны объяснили это решение необходимостью борьбы с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что Меркель заявила о третьей волне пандемии коронавируса в Германии. Она также предостерегла от резкого ослабления карантинных ограничений.
Также мы писали о том, что в Италии решили продлить беспрецедентные карантинные ограничения. Жесткие меры будут действовать вплоть до 27 марта 2021 года.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Канцлер Германии предостерегла от резкого ослабления карантинных ограничений
Постановление было принято на заседании правительства
Украинцы смогут попасть в страну при наличии отрицательного результата ПЦР-теста
За минувшие сутки было проведено 79 538 тестирований на COVID
Де робитимуть ці тести і як їх проведення допоможе Німеччині швидше вийти з локдауну