Франция заявила о готовности ввести новые ограничения на приграничных с Германией территориях из-за пандемии COVID-19.

Таким образом правительство страны пытается сдержать всплеск разновидностей коронавируса во французском регионе Мозель, сообщает Reuters.

Отмечается, что теперь приграничные работники должны будут предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста, если пересекают границу не по рабочим вопросам.

В середине февраля правительство Германии приняло решение о возвращении пограничного контроля с Чехией, Словакией и частью Австрии. Власти страны объяснили это решение необходимостью борьбы с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Меркель заявила о третьей волне пандемии коронавируса в Германии. Она также предостерегла от резкого ослабления карантинных ограничений.

Также мы писали о том, что в Италии решили продлить беспрецедентные карантинные ограничения. Жесткие меры будут действовать вплоть до 27 марта 2021 года.

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