Опасные задания: подростка едва не довели до самоубийства [ Редактировать ]
В Ривне прохожий обратил внимание на подозрительное поведение 16-летнего подростка, который гулял возле железнодорожных путей. Мужчина вызвал полицию. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ривненской области.
Как оказалось, парень был участником группы в одной из соцсетей, где ему ставили разные задачи.
Если бы не обращение к правоохранителям неравнодушного очевидца, прогулка могла бы закончится плачевно.
По факту доведения лица до покушения на самоубийство, совершенное в отношении несовершеннолетнего, было начато досудебное расследование по части 3 статьи 120 Уголовного кодекса.
Теперь оперативники вместе с сотрудниками киберполиции устанавливают лиц, причастных к администрированию группы в соцсети.
Полицейские призвали родителей уделять больше времени своим детям, относится к ним с пониманием, а также обратить внимание на круг их общения и стараться выстроить с детьми дружеские отношения.
В случае подозрительного поведения подростков обращайтесь в компетентные органы или специалистов или немедленно сообщайте в полицию по спецлинии 102.
Ранее мы писали о том, что в стране началась целая "волна" суицидов среди детей.
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