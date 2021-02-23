В Ривне прохожий обратил внимание на подозрительное поведение 16-летнего подростка, который гулял возле железнодорожных путей. Мужчина вызвал полицию. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ривненской области.

Как оказалось, парень был участником группы в одной из соцсетей, где ему ставили разные задачи.

Если бы не обращение к правоохранителям неравнодушного очевидца, прогулка могла бы закончится плачевно.

По факту доведения лица до покушения на самоубийство, совершенное в отношении несовершеннолетнего, было начато досудебное расследование по части 3 статьи 120 Уголовного кодекса.

Теперь оперативники вместе с сотрудниками киберполиции устанавливают лиц, причастных к администрированию группы в соцсети.

Полицейские призвали родителей уделять больше времени своим детям, относится к ним с пониманием, а также обратить внимание на круг их общения и стараться выстроить с детьми дружеские отношения.

В случае подозрительного поведения подростков обращайтесь в компетентные органы или специалистов или немедленно сообщайте в полицию по спецлинии 102.

Ранее мы писали о том, что в стране началась целая "волна" суицидов среди детей.