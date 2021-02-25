Крупнейшая глобальная страховая компания "Axa" вышла из проекта "Северный поток-2". При этом в компании не называют причину такого решения. Об этом сообщает Le Figaro.

Директор по рискам и инвестициям Axa Альбан де Майи Несле в ходе пресс-конференции скзаал:

Как и другие, мы решили выйти из этого проекта.

В то же время он не уточнил, почему компания покинула проект. Отметим, в последнее время европейские компании массово выходят из "Северного потока-2", поскольку опасаются американских санкций.

Напомним, что в США говорят о готовности отменить санкции против газопровода "Северного потока-2". При этом Германия должна гарантировать защиту интересов Украины. Также сообщалось, что российское судно возобновило работы по укладке труб газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море, неподалеку от датского острова Борнхольм.

Также мы писали о том, что немецкие экологи остановили строительство газопровода. Так, негосударственная организация "Союз охраны природы и биоразнообразия" обжаловала разрешение на работы. Аналогичную жалобу подала также еще одна природоохранная организация.

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