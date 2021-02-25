В мире от коронавируса погибли более 2,5 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

В Соединенных Штатах зафиксировано больше всего жертв вируса.

Количество летальных исходов из-за коронавируса в мире достигло 2 500 770. Число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру превышает 112,6 миллиона.

На первом месте по числу смертей находятся США (506 232),

На втором - Бразилия (249 957),

На третьем - Мексика (182 815).

Далее следуют Индия, Великобритания, Италия, Франция и Россия.

Ранее Виктор Ляшко рассказал, как проходит COVID-вакцинация в Украине. Также сообщалось, что в МОЗ напомнили о побочных эффектах вакцины от коронавируса.

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