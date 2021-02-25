Более 2,5 миллионов человек умерли от коронавируса [ Редактировать ]
В мире от коронавируса погибли более 2,5 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
В Соединенных Штатах зафиксировано больше всего жертв вируса.
Количество летальных исходов из-за коронавируса в мире достигло 2 500 770. Число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру превышает 112,6 миллиона.
- На первом месте по числу смертей находятся США (506 232),
- На втором - Бразилия (249 957),
- На третьем - Мексика (182 815).
- Далее следуют Индия, Великобритания, Италия, Франция и Россия.
Ранее Виктор Ляшко рассказал, как проходит COVID-вакцинация в Украине. Также сообщалось, что в МОЗ напомнили о побочных эффектах вакцины от коронавируса.
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