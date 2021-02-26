Boeing экстренно приземлился из-за проблем с двигателем [ Редактировать ]
В ночь на пятницу, 26 февраля, трансконтинентальный самолет Boeing-777 экстренно сел в российском аэропорту "Шереметьево" из-за проблем с двигателем. Об этом сообщает "Интерфакс".
Самолет совершил благополучную посадку. Никто не пострадал.
По уточненным данным, самолет совершал грузопассажирский рейс.
Ранее сообщали, что в Бразилии произошла авиакатастрофа, в которой погибли несколько футболистов ФК "Пальмас" и президент команды. Игроки и президент летели на игру против команды "Вила-Нова" в рамках Кубка Верди,
Также в Калифорнии произошла авиакатастрофа при посадке самолета. Трагедия унесла жизнь пилота воздушного судна.
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