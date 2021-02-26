Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 8 003 новых случаев коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, за сутки заболели 475 детей и 312 медработников.
Сделано 36 809 ПЦР-тестов, 16 271 ИФА-тестов и 25 184 экспресс-тестов на антиген.
За минувшие сутки:
- летальных исходов - 146;
- выздоровели - 4 244 человек;
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 1 333 844 человек;
- выздоровели - 1 163 555 человека;
- летальных исходов - 25 742;
Больше всего случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (857), Киеве (748), Винницкой (738) , Черновицкой (638), Киевской (548), Закарпатской (515) областях.
Ранее мы писали о том, что ВОЗ обнародовала статистику заболеваемости COVID. С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое.
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