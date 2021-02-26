В Украине за минувшие сутки зафиксировано 8 003 новых случаев коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, за сутки заболели 475 детей и 312 медработников.

Сделано 36 809 ПЦР-тестов, 16 271 ИФА-тестов и 25 184 экспресс-тестов на антиген.

За минувшие сутки:

летальных исходов - 146;

выздоровели - 4 244 человек;

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1 333 844 человек;

выздоровели - 1 163 555 человека;

летальных исходов - 25 742;

Больше всего случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (857), Киеве (748), Винницкой (738) , Черновицкой (638), Киевской (548), Закарпатской (515) областях.

Ранее мы писали о том, что ВОЗ обнародовала статистику заболеваемости COVID. С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.