Оптическая иллюзия с "черной дырой" в шаре, которую опубликовали в сети, не на шутку озадачила пользователей. Необычный ролик был опубликован на социальном новостном сайте Reddit.

Дело в том, что на видео из-за ракурса складывается впечатление, что внутри шара находится черная дыра, в которую затягивает звезды, или же другое космическое явление. Однако, если смотреть на этот предмет сбоку, то мы видим просто плоский рисунок.

По всей видимости, искажают изображение не только стенки шара, но и само неоднородное вещество, которое находится внутри.

В комментариях пользователи соцсети раскрыли загадку этой оптической иллюзии. Оказалось, что искажает картинку дихроическое стекло, из которого сделан шар. Оно содержит множество микрослоев металлических окисей, из-за чего и возникает обман зрения.

Ранее мы писали о том, что оптическая иллюзия с "прыгающими" человечками покорила сеть. В гифке (зацикленном коротком видео), получившей название Super illusion brothers, человечки поднимаются по лестнице-эскалатору и прыгают вниз. По крайней мере так кажется на первый взгляд.

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