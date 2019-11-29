Китайские астрофизики обнаружили черную дыру, которая не должна существовать. Масса объекта значительно превышает массу объектов этого типа. Об открытии сообщает журнал Nature.

Ученые из Китайской академии наук зафиксировали странное движение звезды LB-1, которое свидетельствовало о наличии рядом некоего массивного объекта. После ряда исследований выяснилось, что загадочный невидимый объект является черной дырой.

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Черная дыра находится на расстоянии 13 800 световых лет от Земли, и весит в 68 раз больше Солнца. Это не максимальные показатели, но проблема в том, что сопоставимые объекты обычно находятся в центрах галактик.

Даже в самых смелых мечтах я не мог предположить, что в Млечном Пути можно обнаружить столь массивную черную дыру. Если расчеты окажутся верными, то нам будет над чем ломать головы. (Майкл Зевин, астрофизик из университета в Эванстоне)

Обычно такие массивные объекты образуются в результате слияния двух черных дыр. Родившиеся иным способом дыры ранее наблюдались только в отдаленных галактиках, где наблюдается недостаток элементов тяжелее гелия.

Однако звезда LB-1 не жалуется на дефицит строительного материала, а значит и черная дыра до своего превращения также не испытывала недостатка.

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Согласно расчетам черная дыра в бытность звездой должна была весить в 340 раз больше Земли. Ученые не знают, возможно ли это.

Тем не менее "невозможность" черной дыры также может оказаться причиной ошибки в измерении расстояния до LB-1. Так спутник Европейского космического агентства Gaia дает расстояние всего лишь семь тысяч световых лет. Если расчеты верны - масса черной звезды больше Солнца всего в десять раз.

Ранее немецкие ученые нашли уникальную тройную черную дыру.