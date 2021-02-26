У Вірменії на протестах закликають прем'єра до відставки [ Редактировать ]
Протести у Вірменії тривають. Противники чинного прем'єра провели ніч під парламентом у Єревані. Звели наметове містечко і оголосили безстрокову акцію непокори. Вимагають від Нікола Пашиняна піти з посади.
Фактична причина - невигідне для Вірменії перемир'я в Нагірному Карабаху, яке підписали в листопаді.
по теме
Противники чинного прем'єра Ніколи Пашиняна провели ніч під парламентом у Єревані - вони спорудили наметове містечко й оголосили безстрокову акцію непокори
Прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян дії військових назвав "спробою державного перевороту"
Нікола Пашинян дії військових назвав "спробою державного перевороту"
Прихильники опозиції прийшли до будівлі парламенту, щоб не пустити всередину прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, якого звинувачують у зраді вірменських інтересів у конфлікті за Нагірний Карабах
У Генпрокуратурі вкотре обіцяють, що фінал близько. Що вже висунуті підозри і до кінця року завершиться судовий розгляд. Та все це слова