Протести у Вірменії тривають. Противники чинного прем'єра провели ніч під парламентом у Єревані. Звели наметове містечко і оголосили безстрокову акцію непокори. Вимагають від Нікола Пашиняна піти з посади.

Фактична причина - невигідне для Вірменії перемир'я в Нагірному Карабаху, яке підписали в листопаді.