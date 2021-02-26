Почему лучше отказаться от картофеля [ Редактировать ]
Картофель является чуть ли не основным продуктом на нашем столе. Универсальность этого овоща позволяет использовать его в самых разнообразных блюдах. Но врач Нурия Монфулледа считает, что не всегда картофель может быть полезным для здоровья, передает newsyou.info.
Специалист отметила, что в некоторых случаях этот популярный овощ способен вызвать проблемы со здоровьем, в частности с желудком. И все дело в его составе. Некоторые клубни картофеля могут содержать соланин - природный яд, в составе которого есть глюкоза и соланидин. При попадании в организм это вещество может спровоцировать сильное расстройство желудка: тошноту, рвоту, спазмолитические боли, ощущение горечи во рту и прочие неприятные симптомы.
Врач говорит, что перед покупкой и употреблением картофеля очень важно обратить внимание на его цвет. Для того чтобы избежать проблем с пищеварительной системой, нельзя использовать для приготовления блюд позеленевшие и проросшие клубни овоща, потому что именно в них и накапливается соланин.
Отметим, что этот природный яд не восприимчив к температурному воздействию, поэтому термическая обработка корнеплодов в домашних условиях токсин не разрушает.
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