Врачи-эндокринологи перечислили несколько основных причин резкого набора лишних килограмм. Они подчеркнули, что образ жизни человека имеет прямое влияние на его здоровье, передает newsyou.info.

Избыточный вес может появиться при недостаточном количестве сна. Сбой режима стимулирует аппетит, поскольку человеческий мозг пытается восстановить запасы энергии с помощью употребления большего количества калорий и, как следствие, идет нарушение метаболизма.

Стресс также увеличивает вероятность накопления жировой ткани. Задержка жидкости в организме также является одной из основных причин увеличения массы тела. Справиться с проблемой поможет настройка питьевого режима и уменьшение количества потребляемой соли.

Повышение веса может быть следствием приема определенных лекарств, а также во время отказа от курения. Никотин понижает чувство голода, поэтому отказ от него способствует росту аппетита и обострению вкусовых качеств еды, которые делают ее более привлекательной.

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