В Украине повысят пенсионный возраст: появились подробности [ Редактировать ]
Источник: politeka.net
С 1 апреля в Украине увеличат пенсионный возраст для женщин. Под нововведение попадают украинки, которые родились после 1 апреля 1961 года. Об этом говорится в законе об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании".
Женщины, которые родились с указанной датой, будут начинать получать пенсионные выплаты в 60 лет. Согласно официальной классификации, выход на пенсию по годам с 1 апреля будет выглядеть следующим образом:
- в 59,5 лет будут выходить на пенсию женщины, которые родились с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года;
- в 60 лет могут выходить на пенсию те, кто родился после 1 апреля 1961-го.
В 2021 году для выхода на пенсию нужно иметь стаж не меньше 28 лет, но каждый год требования будут расти на один год. В итоге требования по стажу достигнут отметки в 35 лет.
Те, кто еще может накопить пенсионный стаж, должны или официально трудоустроиться, или начать добровольно платить взносы - 22% от минималки, что составляет сейчас 1 320 грн.
Стоит отметить, что в Украине пенсионный возраст один из самых низких среди других стран Европы. В соседних государствах на пенсию выходят с 63-65 лет.
Как ранее сообщали, люди, которые считают, что получают пенсию ниже положенного, могут обратиться с просьбой индивидуально пересчитать сумму выплат. На такую процедуру могут претендовать граждане, которые работали после назначения пенсии и заработали себе дополнительный стаж.
Известно, что в 2021 году пенсии украинцам будут повышены в несколько этапов. "Подробности" писали, когда и на сколько вырастут пенсии в 2021 году.
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