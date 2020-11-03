Apple признала катастрофическую проблему с наушниками AirPods Pro [ Редактировать ]
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В 2019 году Apple выпустила новое поколение наушников AirPods Pro, главной особенностью которых стала система активного шумоподавления. Но такие инновации сыграли с компанией злую шутку – у гарнитуры оказался большой процент брака.
На протяжении года пользователи закидывали Apple жалобами на дефекты в AirPods Pro. В итоге корпорация услышала своих поклонников и проблему признала – проблемные модели будут или ремонтировать, или менять по гарантии.
В то же время Apple успокаивает будущих покупателей в том, что "проблема не носит массовый характер", якобы лишь небольшая партия оказалась бракованной.
В самой компании отмечают, что проблемам подвержены наушники, выпущенные до октября текущего года. То есть, по сути, дефект может возникнуть в любых проданных на данный момент AirPods Pro.
В чем проблема?
Пользователи дефектных AirPods Pro отмечают, например, о потрескивании или посторонних звуках, усиливающихся в шумной обстановке, при выполнении упражнений или во время разговора по телефону.
Есть претензии и к разрекламированной системе активного шумоподавления — фоновые звуки не отсекаются, а наоборот усиливаются и "проседают" низкие частоты.
Apple обещает, что несмотря на то, что наушники давно исчерпали свой гарантийный срок, пользователи с вышеописанными проблемами смогут воспользоваться бесплатным сервисом для AirPods Pro в течение двух лет после покупки.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Apple полностью переделает AirPods, лишив их ножки. Более того, был случай, когда наушники Apple взорвались в ухе у человека.
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