В 2019 году Apple выпустила новое поколение наушников AirPods Pro, главной особенностью которых стала система активного шумоподавления. Но такие инновации сыграли с компанией злую шутку – у гарнитуры оказался большой процент брака.

На протяжении года пользователи закидывали Apple жалобами на дефекты в AirPods Pro. В итоге корпорация услышала своих поклонников и проблему признала ­– проблемные модели будут или ремонтировать, или менять по гарантии.

В то же время Apple успокаивает будущих покупателей в том, что "проблема не носит массовый характер", якобы лишь небольшая партия оказалась бракованной.

В самой компании отмечают, что проблемам подвержены наушники, выпущенные до октября текущего года. То есть, по сути, дефект может возникнуть в любых проданных на данный момент AirPods Pro.

В чем проблема?

Пользователи дефектных AirPods Pro отмечают, например, о потрескивании или посторонних звуках, усиливающихся в шумной обстановке, при выполнении упражнений или во время разговора по телефону.

Есть претензии и к разрекламированной системе активного шумоподавления — фоновые звуки не отсекаются, а наоборот усиливаются и "проседают" низкие частоты.

Apple обещает, что несмотря на то, что наушники давно исчерпали свой гарантийный срок, пользователи с вышеописанными проблемами смогут воспользоваться бесплатным сервисом для AirPods Pro в течение двух лет после покупки.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Apple полностью переделает AirPods, лишив их ножки. Более того, был случай, когда наушники Apple взорвались в ухе у человека.