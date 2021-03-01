В Украине начал активно таять снег, а синоптики предупредили о том, что вода в реках в некоторых регионах может значительно повыситься. Так, это коснется таких регионов как Львовской, Волынской и Ривненской областях. Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра на странице в Facebook.

Из-за этого местами возможно подтопление пойм.

1-3 марта на реках бассейнов Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) и Припяти ожидается продолжение постепенного подъема уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями на 08:00 28 февраля. Местами возможно дальнейшее затопление заводей.

Поэтому, жителям этих регионов нужно проявить особую бдительность. Все же вероятность затопления огородов, садов и хозяйственных построен весьма велика. Спасатели предупреждают, что в эти дни нужно особо внимательно следить за маленькими детьми.

Также синоптики предоставили подробную карту того, что будет происходить в ближайшие дни.

В первую очередь к аномалиям стоит приготовиться жителям села Междуречье (Львовская обл.), г. Дубровица – р. Горынь Ривненской области. Отметим, что такое повышение уровня воды в этих регионах происходит практически каждый год.

Ранее сообщали, что климатолог предупредила украинцев об "экстремальной" погоде весной. Первое ощутимое потепление придет в страну уже в конце февраля, однако оно будет непродолжительным.

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