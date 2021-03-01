Кипр внес Украину в "серую зону" [ Редактировать ]
С понедельника, 1 марта, Кипр внес Украину в список стран "серой зоны". В связи с этим действуют определенные ограничения на путешествия, сообщает консульский отдел посольства Украины на Кипре в Facebook.
Регулярное авиасообщение между Украиной и Кипром не восстановлено. Компания Cyprus Airways осуществляет рейсы Ларнака-Киев-Ларнака исключительно для отдельных категорий граждан.
При этом все, кто имеет право посетить Кипр, перед поездкой должны зарегистрироваться на сайте CyprusFlightPass. Стоимость теста на COVID-19 составляет 30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэропорту Пафоса.
Въезд разрешен исключительно:
- гражданам Кипра, постоянно проживающим в стране, их супругам и несовершеннолетним детям;
- резидентам Кипра;
- лицам, которым разрешен въезд в соответствии с Венской конвенцией независимо от их гражданства, у которых есть специальное разрешение на въезд от правительства Кипра;
- гражданам, получившим специальное разрешение правительства на въезд на Кипр.
Ранее сообщалось, что Кипр с 1 марта открывает границы для граждан 56 стран. Также мы писали о том, что Украина значительно сократила список стран "красной зоны".
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