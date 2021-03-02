В Украине за минувшие выявили 5 336​ новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Важно, что это количество больше вчерашнего показателя. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Стоит отметить, что за сутки летальных случаев - 162, выздоровели - 5 194 человек.

С начала пандемии число заболевших составило 1 357 470 человека, 26 212 человека - умерли, выздоровели - 1 176 918 человек.

За сутки заболели 308 детей и 218 медработников.

Сделано 27 407 ПЦР-тестов, 14 483 ИФА-тестов и 13 104 экспресс-тестов на антиген.

Больше всего случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504), Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и Киеве.

Напомним, 24 февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса. Первым привит врач в Черкасской области.

Как ранее сообщалось, киевские медики наотрез отказываются иммунизироваться от коронавируса. В КГГА выразили надежду на то, что количество желающих иммунизироваться сотрудников медицинских учреждений, которых было вынесено решение вакцинировать в первую очередь, вскоре начнет увеличиваться.

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