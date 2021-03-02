Как будут отдыхать украинцы на 8 марта, Пасху и майские в 2021 году [ Редактировать ]
Украинцы весной 2021 получат дополнительные выходные по случаю 8 марта, Пасхи и 9 мая. Давайте разберемся, как будут отдыхать жители страны на праздники.
- Так, 8 марта припадает на понедельник. В связи с этим в стране будет три выходных дня подряд - с 6 марта (суббота) по 8 марта (понедельник) включительно.
В апреле украинские граждане не получат дополнительные дни для отдыха. Зато в мае выходных будет достаточно много.
- Так, уже с 1 мая (суббота) по 4 мая (вторник) у украинцев будут выходные дни по случаю 1-го мая и Пасхи, в 2021 году она припадает на 2 мая.
- День Победы 9 мая будет в воскресенье - плюс один выходной 10 мая понедельник (понедельник).
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