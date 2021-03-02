2021 год начался с очень серьезных проблем для рынка микроэлектроники. Сперва из-за бума на криптовалюты по всему миру начался острый дефицит видеокарт, из-за чего на них резко подскочила цена в несколько раз. Затем игровой рынок начал страдать от нехватки игровых приставок. Теперь рынок смартфонов готов испытать серьезный удар.

Xiaomi и Realme заявили, что испытывают проблемы с поставами чипов для смартфонов от компании Qualcomm – самого популярного поставщика полупроводникового оборудования для мобильных устройств. Если ситуация не улучшится, то вскоре может начаться дефицит смартфонов.

Крупные производители отмечают, что не могут получить достаточное количество процессоров и других компонентов, вроде радиочастотных модулей и микросхем цепей питания.

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Полный цикл поставки чипов от Qualcomm теперь превышает 30 недель. Так, например, доставки аудиорешений CSR Bluetooth занимает 33 недели.

Ситуация усугубляется тем, что разработчики смартфонов постоянно расширяют ассортимент, в связи с чем возникает дополнительная потребность в микрочипах разного уровня.

Xiaomi не получают достаточного количества оборудования для смартфонов

Поэтому, полагают участники рынка, в нынешнем году мировые поставки смартфонов могут серьезно пострадать. О том, когда можно ожидать стабилизации поставок электронных компонентов для сотовых аппаратов, ничего не сообщается.

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Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как майнеры грозят создать дефицит на рынке ноутбуков. В то же время мы сообщали о том, как дефицит комплектующих отразился на продажах Xbox Series и PS5.

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