Россия является частью конфликта на Донбассе и из-за того, что она не сделала шаги к миру санкции ЕС против нее будут продолжены. Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал председатель Европейского Совета Шарль Мишель.

"К сожалению, Россия не проявила тех позитивных шагов, которые сделала Украина для внедрения Минских соглашений. И именно поэтому наши экономические санкции против России останутся. Россия является частью этого конфликта, а не посредником", - сказал Мишель.

Мишель также назвал войну на Донбассе реальностью, за которую стыдно. По его словам, Европейский союз делает все возможное, чтобы на Донбассе наступил мир.

Он отметил, что на Донбассе продолжают гибнуть и жить в чрезвычайно сложных условиях люди.

Председатель Совета Европы заявил, что позиция ЕС относительно поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины является неизменной.

Напомним, 26 февраля в зоне ООС в результате вражеских обстрелов получили ранения 10 украинских бойцов. А в последний день зимы боевики открыли прицельный огонь из 120 мм минометов по позициям ВСУ в районе населенного пункта Пищевик в Донецкой области - там погиб украинский военнослужащий.