На фоне обострения российских провокаций на востоке Украины, Европейский Союз должен мобилизовать давление на Россию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в рамках рабочей поездки в КПВВ "Счастье" в Луганской области.

"В последние недели происходят регулярные провокации со стороны незаконных вооруженных формирований, которые осложняют ситуацию на востоке Украины и затрудняют в принципе путь к миру. Продолжают гибнуть наши военные. Только в течение последних 10 дней мы потеряли двух наших защитников, двух героев. Поэтому я буду очень благодарен вам (обращаясь к Шарлю Мишеля - ред.) за дальнейшую мобилизацию давления Европейского союза и его государств-членов на Россию", - заявил Зеленский.

По словам президента, как никто другой, Украина хочет мира на Донбассе дипломатическим путем.

"И мы сможем это сделать только вместе, чувствуя поддержку наших партнеров ради стабильности, безопасности в Украине и на Европейском континенте", - добавил он.

Напомним, 26 февраля в зоне ООС в результате вражеских обстрелов получили ранения 10 украинских бойцов. А в последний день зимы боевики открыли прицельный огонь из 120 мм минометов по позициям ВСУ в районе населенного пункта Пищевик в Донецкой области - там погиб украинский военнослужащий.