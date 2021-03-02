Смерть от COVID: 88% больных украинцев скончались на ИВЛ [ Редактировать ]
В Украине большинство пациентов с коронавирусом, которые находились на искусственной вентиляции легких, умерли. Из 8 446 пациентов скончались 7 479 человек, что составляет 88%.
Это следует из информации, опубликованной Национальной академии наук.
Средняя госпитальная летальность за весь период наблюдений составила около 15%, летальность у больных, находящихся в отделениях интенсивной терапии, - 76%.
Напомним, 24 февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса. Первым привит врач в Черкасской области.
Как ранее сообщалось, киевские медики наотрез отказываются иммунизироваться от коронавируса. В КГГА выразили надежду на то, что количество желающих иммунизироваться сотрудников медицинских учреждений, которых было вынесено решение вакцинировать в первую очередь, вскоре начнет увеличиваться.
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