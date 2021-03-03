"До конца года 80% населения вакцинируют от коронавируса" - Ляшко [ Редактировать ]
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о том, что в Украине уже началась кампания по вакцинации от коронавируса. Минздрав планирует вакцинировать 80% населения до конца этого года.
Об этом он сказал в ходе брифинга с главой ВОЗ в Украине Ярно Хабихтом и президентом Евросовета Шарлем Мишелем.
Поддержка, которая у нас есть, она вдохновляет и к концу этого года как минимум 80% нашего населения мы охватим прививкой.
Так, всего в Украине за неделю вакцинировали от коронавируса 6888 человек. За минувшие сутки привили 1983 человека.
Ранее, 2 марта, президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса. Также сообщалось, что Степанов вакцинировался от коронавируса индийским препаратом.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Поки інші країни звітують про десятки тисяч щеплень на день, український МОЗ радіє сотні на добу - чому українці не довіряють індійській сироватці?
До МОЗ вже надходять повідомлення про побічні ефекти від щеплення. - про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко
В среду, 24 февраля, глава Минздрава Максим Степанов объявил о старте вакцинации от коронавируса в Украине
Скільки коштувала вакцина державному бюджету, хто і коли отримає перші щеплення?
Сироватку МОЗ офіційно зареєстрував в Україні з позначкою "для екстреного медичного застосування" - згідно з першим етапом вакцинації, препарат одразу ж поїде в регіони, де і розпочнуть щеплення