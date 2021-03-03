Известный украинский шоумен Никита Добрынин стал ведущим российского шоу "Холостяк". Главным героем шоу будет рэпер Тимати. Об этом сообщается на Instagram-странице проекта.

Известный украинский шоумен, теле- и радиоведущий Никита Добрынин смог найти свою любовь в украинской версии шоу "Холостяк", а в новом сезоне проекта на ТНТ, поделится своим опытом с Тимати.

Премьера российской версии шоу "Холостяк" состоится 14 марта.

Напомним, что Никита Добрынин стал участником, который нашел на проекте свою любовь. Его избранницей стала Даша Квиткова. Спустя некоторое время после окончания шоу пара поженилась. Сейчас Даша находится в положении. А на днях беременная Квиткова поразила кадрами в нижнем белье.

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