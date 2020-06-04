Организационный комитет Олимпийских игр в Токио совместно с правительством Японии рассматривают варианты упрощенного проведения соревнований. Различные ограничения могут быть на церемониях и во время соревнований.

Об этом заявили несколько правительственных и организационных комитетов, пишет газета Yomiuri.

Из-за риска распространения коронавируса в мире может быть сокращено числа участников церемоний открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр. Также могут сократить количество зрителей на стадионах.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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