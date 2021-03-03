Не купувати російські та китайські вакцини закликав Варшаву та Брюссель експрезидент Євроради Дональд Туск. Мовляв, Москва та Пекін "цинічно" просувають свої препарати, утім, вони не пройшли належної перевірки і можуть бути небезпечними. І далі про ситуацію з коронавірусом у світі - у нашому огляді.

Велика Британія замовила 10 мільйонів доз вакцини Astrazeneca, вироблених Інститутом сироватки крові Індії де купувала і Україна. Індійський інститут найбільший світовий виробник доступних вакцин для незаможних країн, а також один з партнерів програми Ковакс. Тож припускають, що це може викликати невдоволення мовляв, західні країни взялися закуповувати дози вакцин за рахунок квот для бідних. Уряд Британії вже заявив, що його угода не вплине на зобов'язання індійського виробника надавати вакцини біднішим країнам.

В Італії уперше виявили "нігерійський штам" коронавірусу. Нову мутацію зафіксували в містечку Брешія - на північ від Мілану. Тиждень тому цей населений пункт перевели на посилений помаранчевий рівень небезпеки. Наразі намагаються з'ясувати скільки жителів встигли підхопити новий штам. За словами науковців, "нігерійський вірус-мутант" схожий на південноафриканський, але менш агресивний. Утім, припускають, що він може бути стійким до наявних протиковідних вакцин.

Естонія посилила коронавірусні обмеження вже вдруге за тиждень. Останні дні в країні зростання захворюваності, щодня більше тисячі нових інфікованих. Починаючи з шостого березня - не працюватимуть на вихідних торгові центри та заклади громадського харчування. У будні бари та ресторани мусять зачинитися до шостої вечора, пізніше дозволено продавати їжу на виніс. Раніше в країні закрили басейни, водні центри та СПА-салони.

В уряді Фінляндії обмірковують про додаткові обмеження щодо пересувань, якщо епідеміологічна ситуація і надалі погіршуватиметься. З першого березня в країні вже запроваджено надзвичайний стан. Закриті школи та ресторани. А вже з наступного тижня можуть обмежити вихід з добу без поважної причини - особливо у районах з найбільшою кількістю заражень. Погіршення ситуації в країні пов'язують з британським штамом коронавірусу, який поширюється швидше, ніж звичайний.

У Польщі різкий стрибок інфікувань. За добу зафіксували понад 15 з половиною тисяч нових заражень - найбільше за останні чотири місяці. 309 людей померли. Більше півтори тисяч хворих у відділеннях інтенсивної терапії. За словами медиків, багато людей потрапляють до лікарень вже у критичному стані, що значно ускладнює лікування. Тож закликають усіх не займатися самолікуванням, а вже за перших симптомів недуги звертатися до сімейного лікаря.