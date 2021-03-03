Им была предложена возможность получить COVID-паспорт для поездок к отцу/ фото: РБК

Сестры испанского монарха Филиппа получили дозу вакцины от коронавирусной инфекции на территории Объединенных Арабских Эмиратов, что вызвало негодование у миллионов граждан. стоящих в очереди на получение спасительного препарата.

Елена и Кристина получили прививку в феврале 2021 года во время визита к своему отцу, который был предыдущим королем Хуану Карлосу, находящемуся в Дубае, после самостоятельного решения покинуть страну в связи со скандалом по поводу строительства высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии.

Отмечается, что сестры дали официальное подтверждение того, что получили прививки в ОАЭ, так как им была предложена возможность получить COVID-паспорт, дающий беспроблемный доступ к арабской стране, где живет их отец. При этом, в настоящее время на территории Испании первую дозу вакцины получили 4,5 миллиона человек, а 1,2 миллиона - привиты окончательно.

Читайте также, на территории Испании появился план стратегии вакцинации населения против коронавируса. Вести список "десидентов" будет Министерство здравоохранения страны, а сама прививка будет проводиться исключительно в добровольном порядке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.