В погоне за идеальной фигурой мы интересуемся пищевой ценностью того, что едим. Однако, вовсе не все блюда полезны для здоровья и фигуры. О самых вредных из них рассказали диетологи, передает newsyou.info.

На первое место диетологи ставят солянку, которая готовится из нескольких видов мяса с добавлением большого количества соли. Также блюдо богато на жир и холестерин. Второе место занимают жареные пирожки на дрожжевом тесте, так как в них очень много калорий. В рецепте много сахара, масла и яиц - это опасно для стройной фигуры. Тройку лидеров самых вредных блюд замыкают маринованные грибы, которые оказывают серьезную нагрузку на желудок.

Диетологи отметили картошку в любом ее виде. Что касается любимого всеми пюре, то оно вызывает скачки инсулина, метаболический синдром и ожирение. Нельзя злоупотреблять салатами, состоящими из вареных овощей, колбас и соленых добавок, которые ко всему этому они заправляются майонезом. Очень вредным блюдом эксперты считают и фаршированную свинину.

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