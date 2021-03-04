Відмовився від імунізації лікуйся від коронавірусу власним коштом! Миколаївський мер - радикально заохочує до щеплень. Чи законний такий примус? І Як цю ідею міського голови сприйняли місцеві - Марина Михайловська дізнавалася.

Мотивувати до вакцинації у Миколаєві вирішили фінансово. Напередодні мер згадав, що серед городян є багато тих, хто негативно ставиться до перспективи бути щепленими. Міський голова висловив припущення, що вони мають в такому випадку самі оплачувати своє лікування, а не витрачати кошти держави. Чи подіє такий прийом, дізнавалися наші кореспонденти.

Юлія одна з перших медиків, хто отримав щеплення від коронавірусу в Миколаєві. Жінка зважила всі ризики своєї роботи і підписала згоду на вакцинацію без вагань.

Юлія Яцеленко, лікарка інфекційного госпіталю при Миколаївській міській лікарні №5:

Я працюю в ковідному відділенні пів року. Я бачу, яка це страшна хвороба, тому я вирішили вакцинуватися. Я почуваюся добре, була реакція, був озноб, субфебрильна температура, але зараз все добре..

Але поки, таких як вона меншість. Зі ста одинадцяти працівників, в цьому медзакладі, вакцинувалися лише двадцятеро. Частина ще вагається, а решта вже перехворіла на ковід. І така картина майже у всіх лікарнях міста.

Сергій Матвієнко, заступник головного лікаря Миколаївської міської лікарні №5:

Багато медпрацівників з острахом відносяться до щеплення саме ковішилдом. Тобто розуміють необхідність щеплення, але з острахом відносяться.

І щоб розвіяти всі сумніви, мер Миколаєва, зробив приголомшливу заяву. Тих, хто відмовляється від вакцинації - позбавлятимуть державної медпідтримки. Тобто у разі інфікування - лікуватися доведеться власним коштом.

Олександр Сєнкевич, Миколаївський міський голова:

Мені здається, що всі, хто буде писати відмову та не вакцинуватимуться, будуть лікуватися за власний кошт. Це близько 5-10 тисяч грн. на день. Тож або вакцинуйтесь, або готуйте кошти для лікування.

Та чи переконає такий ультиматум жителів міста? Юристів, так точно, ні. Вони запевняють, що позбавляти лікування людей - протизаконно.

Наталія Іванюк, співробітниця Миколаївського міського центру надання безоплатної вторинної правової допомоги:

Вакцинація є рекомендованою. Примусова вакцинація існує в Україні тільки в виключних випадках. Ніхто не вправі позбавити безкоштовного медобслуговування особу в Україні, так як це право передбачене Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами.

Водночас в Управлінні охорони здоров'я міськради виправдовуються - змушувати людей щепитися ніхто не буде.

Ірина Шамрай, начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міськради:

Я б сприймала, це як керівництво до дії населенню, щоб проводити щеплення. Сьогодні, коли є імунологічний прошарок, населення практично не хворіє. І щеплена людина, коли захворіє, буде хворіти в легкій формі.

І водночас уточнюють Міністерство охорони здоров'я щодо обмеження послуг для невакцинованих громадян жодних розпоряджень не надавало.