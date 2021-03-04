Масленица - один из самых древних и самых веселых праздников. В 2021 году праздник в Украине будут отмечать, начиная с 8 марта. "Подробности" расскажут, что категорически нельзя делать в Масленичную неделю по церковным канонам.

Запреты:

В Масленичную неделю нельзя ругаться, злиться и сквернословить, ведь праздник на то и праздник, чтобы вокруг царила атмосфера веселья и дружелюбия.

Поскольку Масленица предшествует Великому посту, во время праздника лучше отказаться от мясной начинки в блинах. Вместо нее отлично подойдут рыбная, ягодная, овощная, сырная начинки. Ведь впереди - несколько недель строго поста, так что лучше начать готовиться к нему уже сейчас.

В течение Масленичной недели нельзя встречать гостей в неубранном доме. Поскольку принимать гостей и самим ходить в гости является одной из главных традиций Масленицы, нужно навести чистоту и порядок в доме. В этот праздник не запрещается работать, так что можете не бояться стирки, уборки и мытья полов.

На Масленицу нельзя затворничать - это нарушение древних обычаев праздника. Так что можно смело отправляться в гости и устраивать гуляния с поеданием блинов.

Во время Масленичной недели нельзя переедать. Чревоугодие - это большой грех, особенно в преддверии Великого поста, поэтому стоит соблюдать меру.

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