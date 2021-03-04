Власти Венгрии ужесточают карантинные ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Об этом объявила глава аппарата премьер-министра Гергель Гуляш, сообщает Reuters.

Усиление карантина связано с третьей волной COVID-19, которая, сильнее, чем вторая.

Надеемся, что мы на последнем этапе пандемии, и в ближайшие недели мы достигнем уровня вакцинации, которые позволят нам с 22 марта поэтапно снять ограничения.

С 8 марта в соседней стране будут закрыты большинство предприятий (до 22 марта), начальные школы и детские сады (до 7 апреля), а контроль на границах будет усилен. Исключение будет сделано только для продуктовых магазинов, аптек, АЗС и частных медицинских центров.

Правительство призывает работодателей разрешать удаленную работу на дому везде, где это возможно, а ношение маски будет обязательным во всех общественных местах.

С середины ноября в Венгрии действует комендантский час в ночное время, закрыты отели и рестораны, а во всех средних школах введено дистанционное обучение.

4 марта Венгрия обновила трехмесячный рекорд по новым случаям COVID-19. За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 6278 человек, у большинста из них - более заразный британский штамм.

На прошлой неделе Венгрия стала первой страной Европейского Союза, которая начала прививать людей китайской вакциной Sinopharm. Также в стране одобрена для экстренного использования российская вакцина "Спутник V".