Володарі стихій. Щойно теплішає по всій Україні з'являються тисячі стихійних ринків. Бабусі та дідусі везуть до міст - домашнє м'ясо і молочку, аби хоч якось вижити на вторговане.

Та такому заробітку аж ніяк не раді інспектори з благоустрою. Вони вийшли у рейд, а з ними і мої колеги.

Вулиця Новокримська, околиця міста. Тут прямісінько на парковці супермаркету пані Олена продає свинину та молочку. Жінка розповідає, приїхала з Магдалинівки, це за 60 кілометрів від Дніпра. Вдома має невелике господарство. Заколовши свиню та назбиравши трохи молочної продукції приїхала у місто хоч щось продати.

Олена, продавчиня:

В селі його не продаси і все…

Та от вторгувати нічого не вдалося. До продавчині нагрянули інспектори з благоустрою.

- Які у Вас є документи?- На торгівлю немає. - Ви ж знаєте, що ви порушуєте 152 статтю. - Наверное. Не знаю. - Незаконна торгівля.

Поки на Тетяну з чоловіком інспектори складають адмінпротокол, продавчиня зелені бідкається. Людям із села, які мають своє, хоч і не велике, господарство - діватися нікуди. Аби заробити хоч яку копійку вимушені везти свій крам за кілька десятків кілометрів і продавати за копійки.

Тетяна, продавчиня:

Приезжаю в город, чтобы заработать на хлеб. Не от хорошей жизни приехала, гипертоник езжью сюда. В три утра вставать. Сейчас нету торговли вообще. У людей денег нету. И это все прекрасно знают. Пенсии на месте стоят, а они посмотрите какие.

Везти кілька кілограмів товару на ринок не вигідно, розповідають продавці. Олександр привіз свинину з Царичанки. Говорить, аби продавати м'ясо на базарі, потрібно сплатити до тисячі гривень. А це майже увесь виторг.

Олександр, продавець:

Приблизительно стоит 800-1000 грн. Лаболатория, местовое. Я заработаю себе вот эту косточку, пока отработаю цену.

Однак інспектори з благоустрою непохитні. Кажуть, правила торгівлі одні для всіх.

Вадим Паркін, інспектор КП "Благоустрій міста" Дніпровської міської ради:

На вулиці люди можуть торгувати овочі, фрукти. Це те, що можна реалізовувати завдяки документам з КП Благоустрій і виходять торгувати. Але ж на вулиці не можна торгувати таким, як м'ясо, молочка, риба.

За день інспектори з благоустрою складають по кілька адміністративних протоколів на стихійників. Штраф за незаконну торгівлю від трьохсот сорока до семисот п'ятдесяти гривень. Скільки сплатить порушник вирішує міська комісія. Та попри штрафи люди все одно їдуть у місто, аби хоч щось вторгувати на життя.