В КСУ оспаривают конституционность назначения Шкарлета [ Редактировать ]
В Конституционном суде оспаривают конституционность назначения Сергея Шкарлета главой Министерства образования и науки. В суд поступило представление народных депутатов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.
В представлении обжалована конституционность постановления парламента о назначении Шкарлета.
"В конституционном представлении утверждается, что указанное постановление было принято с нарушением Конституции Украины в связи с неперсональным голосованием за него отдельными народными депутатами", - указано в сообщении.
Согласно статье 152 Конституции Украины, одним из оснований признания актов неконституционными является нарушение установленной Основным законом процедуры их рассмотрения, принятия или вступления в силу.
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