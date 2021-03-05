В Конституционном суде оспаривают конституционность назначения Сергея Шкарлета главой Министерства образования и науки. В суд поступило представление народных депутатов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.

В представлении обжалована конституционность постановления парламента о назначении Шкарлета.

"В конституционном представлении утверждается, что указанное постановление было принято с нарушением Конституции Украины в связи с неперсональным голосованием за него отдельными народными депутатами", - указано в сообщении.

Согласно статье 152 Конституции Украины, одним из оснований признания актов неконституционными является нарушение установленной Основным законом процедуры их рассмотрения, принятия или вступления в силу.

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