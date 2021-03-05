В пятницу, 5 марта, украинская певица Надя Дорофеева презентовала новую песню под названием A Tebepo. Новое видео появилось на официальном YouTube-канале.

Дорофеева отметила, что эта композиция о неразделенной любви.

A Tebepo… Этот случай знаком практически каждой из нас: твои мысли о нем, а ему все равно, ты хочешь быть вместе, а он – нет, ты влюблена, а ему… pohui. Но ты все равно не жалеешь, что когда та сказала ему да.

Поклонники остались довольны новой работой, активно комменируя новый клип.

Вот та Надя, которую хочется слушать. Взрывай детка дальше", "Вау, какая же Надя может быть разная! С релизом! С утра на повторе", "Боже мой, какой шикарный трек! Уверена, что будет быть рекорды всех площадок", "Это же нереально.

Напомним, ранее Надя Дорофеева заинтриговала поклонников откровенным фото.

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